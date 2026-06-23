荷蘭空運油漆藏氯胺酮 海關順藤摸瓜再截依托咪酯 拘兩男檢逾4600萬元毒品

海關近日偵破一宗利用多層物流鏈掩飾的跨國販毒案。關員先在一批由荷蘭抵港空運貨物中，憑敏銳觸覺及X光機協助，發現油漆罐內藏匿的100公斤氯胺酮。其後，海關透過監控遞送，於觀塘拘捕兩名涉案無業男子，並在元朗再截獲一個大馬抵港關聯包裹，檢獲3.5公斤依托咪酯。涉案毒品總值逾4600萬港元，海關相信已成功從源頭堵截該批毒品流入市場。

海關機場科空運貨物第一組督察陳澤熹表示，關員根據風險評估以及情報分析，揀選一票由荷蘭空運抵港貨物。這批貨物報稱為油漆，共有180箱重逾1.1公噸。上周五（6月19日）晚上，機場科關員首先利用X光機掃描查驗這批貨物，分析時發現部分貨箱的影像密度不平均，懷疑收藏違禁品，因而關員決定開箱檢查。

開箱後，關員發現裏面油漆雖然外觀一樣，但關員憑敏銳觸覺，將部分可疑油漆罐拿上手慢慢搖晃，並未感覺到明顯液體流動，與大部分油漆不同。關員其後打開其中一罐可疑油漆檢驗，發現裏面藏有一包可疑晶體，經測試後證實為氯胺酮。最終，海關在1,080罐油漆的其中413罐，檢獲約100公斤懷疑氯胺酮，估計市值高達3,800萬港元。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任梁文聰續指，經深入調查後，關員昨日（6月22日）在觀塘透過監控遞送，當日中午拘捕負責收貨的一名63歲本地男，及懷疑監視收貨過程的另一名28歲本地男子。其後，關員突擊搜查觀塘一工廈單位，發現一批開啟貨物工具，有理由相信相關單位是用作暫存和處理毒品。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任梁文聰（右）及機場科空運貨物第一組督察陳澤熹（左）。

至今天（6月23日），調查人員再前往元朗一快遞中心，截獲一個來自馬來西亞、相信與本案有關的一個包裹，檢獲3.5公斤懷疑依托咪酯，估計市值約830萬元。兩名被捕男子均報稱無業，正被扣查。海關相信行動已成功從源頭堵截大批毒品流入市場，調查仍在繼續，不排除更多人被捕。

海關提到，是次案件不法分子刻意以真貨掩飾，將毒品混入其中，企圖誤導關員檢查。然而關員憑專業查驗技巧，並利用精密高科技儀器協助，成功揭露不法分子收藏手法。另外，海關發現販毒集團透過明確分工，例如安排收貨、監視和處理毒品等不同角色，並利用多層物流鏈，試圖逃避海關執法，但最終難逃法網。海關會繼續透過風險評估以及情報分析，適時調整執法策略，以打擊販毒活動。