「蝦頭舊愛」邵子風新田直播食飯 遭光頭YouTuber拳毆致滿面血 警拘一男涉襲擊

藝人「蝦頭」楊詩敏前男友、YouTuber邵子風今日（23日）於新田一餐廳進行直播期間，突然被一名光頭男狂毆，血流披面。警方表示今午2時47分接獲多個報案，指青山公路—新田段永平寺一間餐廳內，有兩名男子疑以手互相襲擊，其中一人鼻及嘴流血，警方經調查後拘捕一名男子涉嫌「襲擊致造成身體傷害」。

根據YouTube頻道「最快新聞」的直播可見，邵子風當時坐在一餐廳午膳，其間進行直播與觀眾互動，其間一名光頭男子走近，並多次質問：「嚇Ｘ我老婆呀？」。縱使邵表示他正進行直播，惟光頭男僅表示：「直播緊有咩問題呀？」，之後便揮拳襲向邵，現場一片混亂。

光頭男不斷揮拳施襲，又一邊表示「嚇Ｘ我老婆呀？Ｘ你老母！」最後邵子風血流披面，但仍然不肯中斷直播。有人叫邵坐低休息，但邵表示:「你唔好郁我！」據了解，該名光頭男疑為YouTuber。

其後邵子風登上救護車接受治療，並拍片表示：「咁都得嘅！個鼻打到腫晒喇！」，現場有人問邵當時案發過程，邵回應：「拳頭呀，唔見武器呀。佢單車衝入嚟，丟低咗架單車。」

邵子風登上救護車後指自己的鼻「被打到腫晒」。「最快新聞」＠YouTube

邵子風登上救護車後指自己的鼻「被打到腫晒」。「最快新聞」＠YouTube