國安推廣計劃書比賽今頒獎 鄧炳強讚參加者展創意：是香港新一代應有的風範

為鼓勵青少年發揮創意及推廣國家安全，由警務處國家安全處主辦的「NStudio同心‧共創‧護國安」推廣計劃書比賽，於今日（6月23日）舉行頒獎典禮。保安局局長鄧炳強致辭時讚揚參加者的創意和承擔，形容是「香港新一代應有的風範」，期望同學繼續保持熱誠，利用創意將國家安全訊息推廣至更多領域。

記者 麥鍵瀧 劉漢權

「NStudio同心‧共創‧護國安」推廣計劃書比賽獲保安局、民政及青年事務局、香港教育工作者聯會及星島新聞集團全力支持。保安局局長鄧炳強致辭時表示，國家安全猶如「陽光和空氣」，與生活息息相關，每個人既是國家安全的持份者、受益人，亦是守護者及責任人，樂見參與比賽的年輕人不僅明白相關道理，更主動以有趣的方式將總體國家安全觀帶入社區。

為了提升推廣國安知識的技能，鄧炳強說今次比賽特意安排了市場推廣、影片製作、演講技巧等工作坊，參賽者數個月來施展渾身解數，煉成一身「國安教育的好武功」。他又讚揚參加者的創意和承擔，認為是「香港新一代應有的風範」，期望同學繼續保持熱誠，以創意將國家安全訊息推廣至更多領域。

署理警務處處長簡啟恩表示，頒獎典禮是一場「播下種子」的見證，並以3個「同心」比喻為種子，包括「同心參與」、「同心引導」及「同心前行」，強調國家安全的未來由年輕人譜寫，期望各人帶着親手播下的種子，感染身邊更多人，同心守護國安。

比賽旨在鼓勵參賽者把國家安全與日常生活緊密聯繫，設計具創意及可行性的推廣計劃書，涵蓋產品構思、主題活動和考察團等，宣揚國安信息。參賽過程中，會強調「從計劃到實踐」的全程參與，參加者獲安排參加專業工作坊，包括市場推廣、短片製作及演說技巧工作坊。此外，得獎方案亦會落實推行，務求透過年輕人提出的創意推廣方案，令國安教育工作更貼近受眾需求。

賽事自去年底接受報名後反應熱烈，吸引逾320位來自80間中小學和16支制服團隊的學生參加。比賽分為小學組、初中組、高中組及青少年制服團隊組，參加者由學校老師和「國家安全教育地區導師」指導下，歷經了計劃書設計、短片製作及決賽演說3個階段的嚴格選拔，各組的得獎者最終脫穎而出，並於今日(23日)聚守一堂。另外，大會亦設立「最佳教師指導獎」，以表揚積極參與的導師。