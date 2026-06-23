粵港澳聯合海上演習 模擬客船工程船相撞遇險 港飛行服務隊及海事處參與

「2026年粵港澳三地海上搜救聯合演習」今日（6月23日）上午在澳門外港航道入口以北海域順利舉行。演習模擬動員粵港澳三地搜救力量聯合救援海上事故，展開了海上應急搜救、協力滅火、海空聯合救援、船岸傷患轉移、碼頭應急支援、緊急拖帶等實戰演練，以持續提高三地應對珠江口海上事故的應急協作能力。

演習模擬一艘高速客船與一艘工程船相撞，客船機艙破損入水有下沉危險，客船船長發出求救訊號，並使用救生筏撤離所有乘客及船員；工程船船身破損且失去動力，船頭起火，船員嘗試自行撲救。兩艘船分別有一人墮海。澳門海事及水務局收到通報後，立即按應急機制啟動澳門海上搜救協調中心，通知各海上應急單位展開救援行動，並因應事故的嚴重性，聯繫廣東和香港海上搜救單位參與救援工作，同時通報民防行動中心。

澳門海關和澳門海事及水務局船隻到達事故現場，澳門海事及水務局船隻協助救生筏上人員轉移至澳門海關救援船。澳門海關和深圳海事局船隻搜尋兩名墮海者。墮海的客船人員因傷勢嚴重，經澳門海關船隻把傷者送上具有直升機吊運平台的澳門海事及水務局船隻，由香港飛行服務隊直升機把傷者吊運至外港客運碼頭直升機停機坪後送院。

隨後深圳海事局智能船發現墮海的工程船人員，澳門海事及水務局協調香港飛行服務隊直升機由海面救起墮海者，吊運至外港客運碼頭直升機停機坪後送院。廣東和澳門方備有消防能力的船隻向工程船射水，成功滅火。同時，澳門海事及水務局協調澳門海關、治安警察局、消防局、衛生局及社會工作局，在氹仔客運碼頭為登岸的獲救人員進行分流、緊急護理、送院、心理輔導和出入境登記等。

是次演習由澳門海事及水務局主辦，參與演習單位包括澳門警察總局、澳門海關、澳門治安警察局、澳門消防局、澳門衛生局、澳門社會工作局、澳門民航局、廣東海事局、深圳海事局、珠海海事局、珠海市應急管理局、香港海事處、香港政府飛行服務隊、客船公司、直升機公司、澳門國際機場和海上工程承建單位，共18個單位參與，合共派出20艘船隻、1架直升機、4台車輛及逾260名人員參與，並邀請了其他客船公司代表到場觀摩，以提高各單位應對海上事故時的救援協調反應，並加強多方的訊息交流。