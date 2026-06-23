兩地警方搗跨境詐騙及洗黑錢集團拘69人 涉騙款逾2億 女子墮網戀投資騙局失千萬

今年首3個月警方總共錄到1 210宗投資騙案案件，佔整體詐騙案約一成。惟損失金額方面，今年首3個月投資騙案損失總額為9億2千萬元，較去年同期上升一成七，亦佔今年首3個月整體詐騙案總損失金額的一半，情況不容忽視。今年5月警方接獲一宗跨境詐騙及洗黑錢案件，案中女受害人墮入網戀投資騙局，被騙去1000萬港元，涉及傀儡戶口逾100個，警方經調查後聯同內地警方，於昨日(22日)展開跨境聯合行動，成功瓦解一個詐騙及洗黑錢集團。行動中，警方以「洗黑錢」等罪名拘捕69名涉案人士，涉案騙款超過兩億港元。

港島總區科技及財富罪案組總督察蕭智謙（圖左）及商業罪案調查科反詐騙協調中心情報組高級督察葉啟銘講述案情。蔡楚輝攝

港島總區科技及財富罪案組總督察蕭智謙。

商業罪案調查科反詐騙協調中心情報組高級督察葉啟銘講述案情。

港島總區科技及財富罪案組總督察蕭智謙講述案情時表示，該組今年5月接獲一宗涉嫌跨境詐騙及洗黑錢案件，案中居住內地的女受害人，陷入網戀投資騙局，騙徒誘導受害人下載虛假投資應用程式，聲稱透過應用程式，可以投資虛擬貨幣而獲得高額回報，並要求受害人透過網上銀行戶口轉帳、虛擬貨幣轉帳及當面交付黃金等方式，作為投入的資金，其間騙徒曾向受害人發放大約97萬港元的投資回報，令受害人誤以為所謂投資是真實可靠，繼而不斷加大其投資金額。

整個詐騙過程中，受害人按照騙徒指示，在今年3月至5月期間，將超過1000萬港元，轉帳至10個香港的銀行戶口內，同時在內地交付黃金及轉帳虛擬貨幣。

香港警方接手調查案件後，商業罪案調查科反詐騙協調中心成功追蹤並攔截約470萬港元涉案贓款。另外經調查得知，上述10個香港銀行帳戶收取受害人騙款後，立刻將資金分流轉移至106個第二層香港銀行帳戶。這116個可疑帳戶的持有人當中，包括有98名內地人士、17名香港居民以及一名外籍護照持有人。 警方調查亦顯示整個集團收取超過2億港元騙款。

鑑於本案涉案金額巨大，涉案帳戶持有人大多為內地人士，且該批內地人士同時在內地就著該宗案件涉嫌詐騙犯罪，商業罪案調查科反詐騙協調中心、港島總區刑事部聯合內地警方開展聯合行動，行動代號「戰軍」，於昨日（22日）合共拘捕69名涉案人士，包括54男15女，年齡介乎於18歲至60歲。今次聯合拘捕行動展現了跨境合作在情報交流和執法方面的成效。

商業罪案調查科反詐騙協調中心情報組高級督察葉啟銘稱，在有關案件中，反詐騙協調中心對案件當中的傀儡銀行戶口進行資金往來分析，透過騙案預警計劃，成功在當中找到多118個相關傀儡銀行戶口，從而找出另外173名受害人，他們總共被騙取接近2億港幣。警方亦成功阻止900萬港元的進一步損失。

葉啟銘透露，今年首3個月，警方總共錄到1 210宗投資騙案案件，與上年同期數字(1208宗)相若，佔整體詐騙案約一成左右。但損失金額方面，今年首3個月投資騙案損失總額為9億2千萬，比上年同期上升一成七，亦佔今年首3個月整體詐騙案總損失金額的一半，情況不容忽視。

反詐騙協調中心作出呼籲，希望市民大眾要特別留意以下三大投資陷阱：

1)小心「假投資 App」

現時好多騙徒會自製幾可亂真的投資平台或者手機應用程式。他們會誘騙你下載，初期會在個 App入面營造到「賺緊錢」的假象，甚至令你成功提款，誘使你愈入愈多錢。到你想連本帶利攞錢時，騙徒就會以「要交稅」、「系統升級」或者「戶口被凍結」為由，要求你再入錢，最後甚至失聯。記住不要隨便點擊不明連結下載手機應用程式，入錢去個人銀行戶口或名不經傳的公司戶口之前，一定要三思。

2)小心「唱高散貨」騙案

騙徒會在社交平台或者通訊軟件開群組，自稱為「投資導師」或者「股評專家」，推薦流通量低、市值細的股票。當大量市民跟風買入、將股價「唱高」之後，騙徒就會在高位一次過「散貨」拋售。股價隨即暴跌，市民根本放不切，結果損失慘重。世界上無「必賺」的內幕消息。市民必需要小心警惕。

3)小心網上交友

騙徒會在社交媒體、交友 App 假扮成功人士、專業人士或者俊男美女，向你噓寒問暖、建立情侶或知己關係。當取得你信任後，騙徒就會「無意中」透露自己有投資心得，鼓吹你一齊參與「高回報、低風險」的投資項目。好多受害人往往因為放低戒心，結果被騙去畢生積蓄。請記住由交友突然變成鼓勵你投資，這個絕對是騙局的警號。

反詐騙協調中心再次提醒市民，如果大家在網上或其他地方遇到任何懷疑的投資機會，或者有人叫你轉帳，請即刻使用警方「防騙視伏 App」（Scameter）輸入對方電話、戶口號碼或者網址查核；或隨時致電24小時反詐騙熱線 「防騙易 18222」查詢。