內地女花千元聘內地攝影師隨行遊港 再赴澳門遇查雙雙被捕

內地近年興起網聘「地陪」或私人攝影師旅拍，惟跨境提供服務隨時墮入法網。近日，一名內地女子透過手機應用程式，以1,098元人民幣聘請同為內地人的男子充當私人攝影師，在香港完成拍攝後，翌日再轉戰澳門，惟最終被澳門治安警截獲拘捕。

事發於端午節假期當日（6月19日），澳門治安警人員於路氹連貫公路巡邏期間，發現一名手持拍攝器材的男子，協助一名女子拍照，懷疑涉及黑工，遂上前截查。經查問，兩男女均為內地人，其中30多歲女子早前透過手機程式，時薪聘用一名內地攝影師隨行旅拍。

於澳門被捕的兩名內地男女。澳門治安警圖片

據報道，兩人曾於6月18日在香港完成拍攝後，再相約6月19日前往澳門拍攝，其間被警員截查揭發。男子承認收取1,098元人民幣報酬，兩男女分別涉嫌違反外僱法及不法僱用被捕，案件被送交當地檢察院偵辦，澳門勞工事務局亦跟進案件。

聘用聲稱可來港提供導遊及攝影服務的內地「地陪」，在本港亦屬犯法，本港入境處過去亦不時截獲拘捕。入境處曾呼籲旅客要小心選擇導遊及領隊服務，以免誤聘黑工，令旅程蒙上污點；如發現可疑非法勞工，可致電「舉報非法勞工專線」185 185。

涉案人攝影器材及電話。澳門治安警圖片