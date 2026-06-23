油塘邨房署辦事處工人換光管 撞塌假天花板擊傷居民

油塘邨富塘樓發生墮物傷人案。今（23日）早上11時28分，房署辦事處內突然有假天花板墮下，擊中一名屋邨男居民的頭部。事主清醒，其後由救護車送往聯合醫院治理。警方正調查事件。

據了解，事發時房署辦事處正進行工程， 其間有假天花板跌下。涉事範圍被圍封，所見旁邊放有數塊假天花板。

房屋署表示，署方十分關注有住戶於屋邨物業服務辦事處意外受傷的事件，並已向該名住戶致以慰問。今日上午約11時30分，屋邨物業管理公司的技工在油塘邨物業服務辦事處內更換光管時，懷疑意外觸碰假天花組件，導致部分組件墮下並擊中一名正在辦事處等候服務的男住戶。辦事處職員立即上前協助，傷者其後送院檢查及接受治療，送院時清醒和無表面傷口。辦事處其後得悉傷者已於同日下午出院。



署方又稱，該署工程組在意外發生後，已全面檢視辦事處假天花的建構以確保安全。此外亦立即召見物管公司管理層表達不滿及對意外零容忍，發出警告信及將意外記錄在評核報告。物管公司承諾將提交事件報告及改善建議，加強員工安全培訓和意識，嚴格做好管控，避免同類意外再次發生。