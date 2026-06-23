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大嶼山警打擊非法使用電動單車 拘2男女涉4宗罪

突發
更新時間：08:44 2026-06-23 HKT
發佈時間：08:44 2026-06-23 HKT

大嶼山警區交通隊及軍裝巡邏小隊昨日（22日）在區內舉行交通日，打擊非法使用電動可移動工具及相關違法問題。行動中，人員拘捕一名37歲本地男子及一名44歲本地女子，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。人員亦扣查兩輛涉案電動可移動工具。所有被捕人已獲准保釋候查，須於八月上旬向警方報到。

被扣查的電動單車。
被扣查的電動單車。

 
警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。
 
警方亦提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，容易造成交通意外，引致騎乘者或其他道路使用者受傷。市民必須遵守相關法例。警方亦會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」。
 
警方會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路使用者安全。警方同時呼籲司機要專注駕駛，多加留意路面交通情況並時刻保持警覺及注意車輛定期保養。

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