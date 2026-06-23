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珍惜生命│啟德財困男單位廁所燒炭 送院不治

突發
更新時間：08:42 2026-06-23 HKT
發佈時間：08:42 2026-06-23 HKT

周一（22日）晚上11時15分，啟德沐禮街6號啟欣苑一名48歲姓陳男子，在單位的洗手間燒炭自殺，其親人揭發大驚報案。警員到場，發現事主倒臥在洗手間內，旁邊有一盤燒過的炭。陳男昏迷由救護車送往廣華醫院，其後不治。

警方沒有檢獲遺書，經調查後相信事主受金錢問題困擾，其死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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