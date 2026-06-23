機鐵列車駛入東涌綫青衣站月台 港鐵：車務調度方便修復信號設備故障

有網民在社交平台Threads上載影片，顯示一列機場快綫列車駛入東涌綫往香港方向的青衣站4號月台，其間有乘客下車，懷疑是機鐵列車「行錯月台」。港鐵指事件屬於車務調度安排，以便進行信號系統設備故障的復修工作。

從網上影片所見，一列機場快綫列車駛入東涌綫青衣站4號月台後停定，車門及月台幕門一度開啟，部分乘客步出車廂，亦有人留在車內等候。月台上有多名港鐵職員，車站廣播亦反覆提醒乘客，指該列車為機場快綫列車，前往東涌綫各站的乘客需等候下一班列車。

由於機場快綫與東涌綫列車的車門位置不同，片中亦可見部分打開的幕門後方並非車門。事件引起網民熱議，有人對機場快綫列車駛入東涌綫月台感到意外，亦有人質疑是否發生車務事故。不過亦有網民指出，港鐵偶爾會因應突發情況作出特別調度，認為現場有職員及廣播協助，整體秩序大致正常。

港鐵公司回覆《星島頭條》查詢表示，事發於周日（21日）下午約5時，機場快綫往香港站方向、青衣站附近有信號系統設備故障。為方便工程人員進行修復工作，以及盡量不影響服務，車務控制中心作出調度，曾安排往香港方向的機場快綫列車，於青衣站改用東涌綫4號月台。其間港鐵加強廣播及安排職員在月台協助乘客。機場快綫及東涌綫列車維持服務，班次大致如常。