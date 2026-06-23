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警聯同入境處油尖打擊黑工及掃黃 拘捕30人 年齡18至57歲

突發
更新時間：03:11 2026-06-23 HKT
發佈時間：03:11 2026-06-23 HKT

油尖警區聯同相關部門人員昨日（22日）在區內展開代號「冠軍」（CHAMPION）的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕30人。

行動中，人員拘捕3名內地男子、23名內地女子、2名非華裔男子及2名外籍女子，年齡介乎18歲至57歲，分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」、「僱用不可合法受僱的人」、「以欺騙手段取得財產」、「管有或保管屬於他人的身分證」及「非法勞工」。

所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

 

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款五十萬元及監禁十年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁兩年。

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