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跨部門東九龍打擊黑工拘捕11人 年齡30至53歲

突發
更新時間：00:05 2026-06-23 HKT
發佈時間：00:05 2026-06-23 HKT

東九龍總區包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員，聯同相關部門，周一（22日）展開代號「冠軍」（CHAMPION）暨「權能者」（POWERPLAYER）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍總區多個罪案黑點，共拘捕十一人。

行動中，人員共拘捕2名內地男子、6名內地女子、一名外藉男子及2名本地男子，年齡介乎30至53歲，涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」及「僱用不可合法受僱的人」。

所有被捕人現正被扣留調查。

警方會繼續與相關部門保持緊密合作，採取果斷執法行動，嚴厲打擊非法勞工活動，僱主切勿以身試法。

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，均不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人士，而該人士屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁十年。

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