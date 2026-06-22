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車Cam｜FU牌司機被指隧道內雙手離軚用電話 網民質疑涉違規使用駕駛輔助

突發
更新時間：23:18 2026-06-22 HKT
發佈時間：23:18 2026-06-22 HKT

網上周一（6月22日）流傳一段片段，相信拍攝於香港一隧道內，可見當時一部車牌前綴為FU的兩地牌左軚車，行駛途中竟然雙手離開軚盤，並低頭使用電話。相關片段流傳後引起網民嘩然，由於涉案私家車當時車身穩定且車速不低，有網民質疑該司機是違規使用駕駛輔助系統，直言「嘩馬路核彈」、「隧道內用自駕系統真夠勇？GPS真的能完全收到嗎」。

根據運輸署文件，未獲批准的「整體組合式駕駛輔助系統」，不可在香港道路上使用。若車輛已裝有「整體組合式駕駛輔助系統」，該車輛的司機在香港的路上行駛時不應啓動車輛的自動駕駛「整體組合式駕駛輔助系統」。

運輸署解釋，因應啓動「整體組合駕駛輔助系統」後，會系統持續執行多項動作，當中會涉及處理路面資訊及交通規則。由于香港的交通標志、交通燈號和道路標記等不同于內地，而香港的交通規則亦不同于內地，考慮到以上因素，或會造成道路安全隱患。

去年12月亦曾發生類似事件，當時內地社交平台「小紅書」瘋傳片段，顯示有「粵車南下」車主來港行駛期間，啟動未經批准的智能駕駛系統，更一度「雙手離軚」炫耀。運輸署當時稱嚴肅調查，並將個案通知廣東當局。

相關報道：粵車南下｜內地車主小紅書炫耀「智駕」雙手離軚 運輸署：向司機發警告

另外資料顯示，為了促進公務及商務交流，運輸署會向由境外帶入香港作短暫逗留的非商用車輛，發出國際通行許可證，並按法例編配以「FU」或「FV」英文字母為前綴的車牌。獲批配額來往粵港兩地的內地車輛一般為內地政府、直屬部門或企業單位的車輛。

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