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深水埗爆竊慣犯爬棚架企圖犯案　警無人機鎖定位置　當場被擒

突發
更新時間：17:57 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:57 2026-06-22 HKT

深水埗發生企圖爆竊案，今(22日)晨6時42分，黃竹街17號深崇閣保安員報案，指察看閉路電視時，發現有陌生人沿大廈外牆棚架攀爬至天台位置。警方接報後展開圍捕，包括出動無人機逐層搜索；發現竊匪行蹤後一度對峙，最終被警員制服擒獲。

深崇閣發生懷疑企圖爆竊案。
深崇閣發生懷疑企圖爆竊案。

案發早上6時42分，黃竹街17號至19號深崇閣的保安員報案求助，指懷疑有人在上址棚架攀爬，企圖入屋爆竊。警方西九龍衝鋒隊到場搜查，同時出動無人機，在空中仔細探視，搜索賊人行蹤。

竊匪企圖爬棚架潛入爆竊。
竊匪企圖爬棚架潛入爆竊。

雙方兵捉賊近3小時，至早上9時許，警方收網展開包圍。竊匪事敗鋌而走險，欲跳上棚架逃離，有警員見狀即飛撲將他制服及拘捕。現場可見，疑犯身形健碩，上身赤膊，手臂有紋身，被黑布蒙頭帶上警車。警列爆竊案跟進，檢獲電線。

竊匪與警對峙三小時後被擒獲。
竊匪與警對峙三小時後被擒獲。

消息稱，疑犯年約50歲，初步顯示他於凌晨時分爬外牆棚架潛入大廈，偷取現場的建築工具，並伺機入屋爆竊，幸保安員及大廈住戶及時察覺報警，大廈住戶未有財物損失。據悉，疑犯有爆竊案紀錄，一個月前才刑滿出獄，疑重施故技。

 

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