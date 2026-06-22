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機場劫黃金｜增至13男女被捕 當中4人深圳落網已移交港警 700萬元金條仍蹤杳

突發
更新時間：18:09 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:42 2026-06-22 HKT

機場三號停車場上周四（6月18日）一名36歲男子遭刀匪伏擊，被搶走約值700萬元的金條，警方於6月18至19日已拘捕7人。今日（6月22日）警方見記者交代最新案情，表示於6月20至22日再多6名本地男女被捕（16至25歲），涉嫌「串謀行劫」，部分有黑社會背景。目前警方正繼續積極追尋被劫金條下落，不排除更多人被捕。

有被捕人年僅16歲

新界南總區刑事總部高級警司姚永勤提到，案件至今累計13人被捕（16至39歲）。當中3男1女被捕人是在內地執法部門協助下於深圳落網，並於今日下午在深圳灣口岸被移交香港警方，他們正被扣查。警方衷心感謝深圳市公安局積極協助，迅速行動將疑犯拘捕並移交香港警方。

警：絕大部分關鍵人物均已落網

警方相信，6月20至22日被捕的6名男女，角色涵蓋整個犯罪鏈，包括幕後策劃人（俗稱「上線」）、負責通風報信的「內應」、現場持刀行劫的匪徒，以及負責購買涉案刀具成員。連同早前被捕的車手刀手等等，警方相信該犯罪集團絕大部分關鍵人物均已落網。

警方形容劫案針對性、有預謀且組織嚴密，並非一般隨機性街頭劫案。警方又提到，案件之所以在短時間內偵破，除有賴探員努力之外，更關鍵是警方「銳眼計劃」下閉路電視發揮重要作用，令到匪徒逃跑路線無所遁形。

相關報道：機場劫黃金│匪徒犯案非隨機 警:明顯有內鬼 熟人所為 部分疑犯潛逃內地

8人已被控提堂

警方批評匪徒行為目無法紀，公然挑戰法治底線，警方絕不容忍，必定竭盡全力追查到底。警方更形容，罪犯以為離港就可以逃避法律責任，絕對是天真、幼稚及不切實際的幻想，重申香港警察絕不會姑息任何犯罪活動，「只要你犯法，無論你逃到邊度，警方都會將你繩之於法」。

目前被捕13人方面，一名19歲女子獲准保釋候查，須於七月下旬報到；4名於深圳落網男女正被警方扣查；其餘8名男女均已被控，已於今日在沙田裁判法院提堂。

相關報道：機場劫黃金｜8男女被控串謀搶劫、無牌駕駛及協助罪犯等7罪 5人獲准保釋候訊

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