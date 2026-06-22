鰂魚涌華蘭路工地爆水管 鹹水泉湧汽車受損 途人打卡食客被困

鰂魚涌華蘭路一個工地，今（22日）午2時許有地底水管突然爆裂。網上片段顯示水柱激射至逾10米高，天空如下暴雨，不少途人拍照「打卡留念」。事件疑導致附近汽車受損，亦有食肆顧客一度被困。水務署其後派員趕至跟進，關上水掣後現場已即時停止湧水。

太古坊一帶緊急停鹹水

水務署表示，經了解後確認涉事水管為一條直徑200毫米的鹹水供水管，用作供應沖廁水予太古坊一帶。署方工程團隊正全力搶修水管，並爭取於今晚凌晨12時前完成有關的水管維修工程並恢復沖廁水供應。就事件為市民帶來不便，署方表示抱歉。

水務署網頁顯示，目前受影響範圍包括華蘭花園、海光苑、港島東中心、華蘭中心、栢克大廈、濠豐大廈、太古坊一座、海灣街、糖廠街以及海光苑。