被盜電單車現身東廊 無牌鐡騎士藏毒兼拒捕 狂犯9罪與女友雙雙落網

港島東區走廊，今日（6月22日）中午警方利用車牌自動識別系統，鎖定一輛懷疑被盜的電單車，並於東隧入口對開將其截獲。一對涉案情侶當場落網，期間36歲男司機一度企圖反抗逃走，更在路上跌出懷疑依托咪酯煙彈。最終，這對情侶被警方拘捕，當中男司機更涉及高達9宗罪，包括無牌駕駛、拒捕、藏毒等。

事發於今日中午12時許，港島總區交通部人員經車牌自動識別系統，在東區走廊往柴灣方向發現一部電單車為懷疑失車。警方隨後派員搜索，在東隧入口對開位置發現涉案電單車停泊路邊，一對男女站在車旁。警員隨即上前截查，當中男子赫見警蹤，曾嘗試反抗逃走，其間身上跌出可疑物品，但最終被制服，同行女子亦落網。

警方經調查，相信該對男女為情侶，分別是36歲姓黎男司機及33歲姓陳女乘客。調查期間，男司機拒絕提供血液及尿液樣本以作分析。同時，警方證實男子沒有駕駛執照，其跌出物品為懷疑依托咪酯煙彈。警員亦發現車上有一把螺絲批，不排除用作偷車。

目前，男司機涉及9宗罪名被捕，分別為「行使虛假文書」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「未獲授權而取用運輸工具」、「車內盜竊」、「沒有提供血液及尿液樣本」、「拒絕接受初步藥物測試」、「拒捕」及「管有危險藥物」；至於女乘客則「未獲授權而取用運輸工具」被捕。他們正被扣查，案件由東區警區刑事調查隊第五隊跟進。