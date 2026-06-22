警過去兩周打擊交通違例 拘24司機 票控630人亂過馬路

警方在過去兩周（5日至19日）打擊司機不專注駕駛行為，及行人違法過馬路行為。針對司機違例事項，警方共發出4,070張定額罰款及153張傳票，並拘捕24人，罪名包括涉嫌「酒後駕駛」、「藥後駕駛」及「無牌駕駛」。至於行人違規過馬路方面，警方發出630張傳票及367個警告。



根據警方數字，截至今年5月31日，本港今年致命交通意外死亡人數達51人，較去年同期上升45%，其中行人死亡人數佔一半。分析顯示，意外主要成因包括行人違規過馬路，以及司機駕駛時不專注，而商業車輛更是引致意外的主要車種。



有見及此，警方在過去兩周展開代號「亮景」（CLEARVIEW）及「同行者」（AUTOBINDER）的全港執法行動，重點打擊司機不專注駕駛行為及行人違法過馬路行為。行動期間，人員重點加強「隱形戰車」巡邏，並對不負責任及不專注的駕駛行為，例如超速、不遵從交通燈號／標誌、跟車太貼、胡亂轉線及在汽車移動時使用流動電話等罪行進行嚴厲執法。