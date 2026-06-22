Save Lily｜非常父母稱多次餵人奶後Danny已退燒 涉呼吸道合胞病毒感染 盼早日接回家照顧

「Save Lily」事件中非常父母曾先生及關小姐的兩個月大男嬰Danny，自本月初起一直被社署安排由收容所照顧，至周日（21日）Danny突然發燒需緊急入院。Danny母親徹夜留守東區醫院病房陪伴後，今日（22日）早上Danny父親再回到醫院探望。兩人表示Danny吃過多次人奶後，發燒已經減退，病情好轉，又引述醫生指病毒測試結果為「呼吸道合胞病毒感染」。他們期望署方可加快考慮讓Danny盡早回家，由他們兩人親自照顧。醫院管理局則表示，Danny目前情況穩定。

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今早9時許，非常父母曾到醫院探望Danny。他與留守病房一晚的關小姐，之後會見傳媒帶來好消息，兩人直指Danny吃過多次人奶後，已經退燒。曾小姐講述昨日下午3時許，收容所方面發現Danny發燒，錄得38.2度，而發燒一直維持約10小時。她指自己晚上到醫院見過醫生後，獲醫生同意可陪伴Danny過夜，她亦向Danny餵人奶。

曾小姐形容向Danny餵人奶後，「夜晚第一次探完佢（Danny），（發燒）已經跌到37.6度，然後今朝7點幾、8點鐘左右，佢已經係37度，已經係冇燒喇。即係話自從我見返Danny仔，我畀返人奶佢，其實6個鐘頭，佢嘅燒已經係完全退晒囉！咁我而家覺得好安心。」她指：「整個過程都冇藥物治療，冇藥物介入過，完全係我見到我照顧返Danny仔嘅時候，佢有一個好明顯嘅分別喺度。」

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不過，目前Danny仍有上呼吸感染和感冒病癥，有咳嗽及鼻塞等，故要繼續留院接受觀察。至於昨日Danny入院期間，兩人指Danny或須接受脊椎穿刺手術，曾小姐解釋有關資訊最初是來自收容所，當時她和曾先生都感到「晴天霹靂」。幸他們到醫院後經醫生解釋，Danny未有進行相關手術。

據曾先生引述醫生所指，初步判斷Danny發燒是因病毒入侵。被問及為何不替Danny注射預防疫苗？他稱曾諮詢中西醫，但意見不一，相信打針效果亦因人而異，「暫時亦冇診斷話因為冇打針而染病」。兩人又指醫院方面已為Danny抽取鼻腔及喉嚨的體液樣本作化驗，相信之後得出化驗結果，可有助為Danny作進一步治療。

非常父母早前在家中分娩男嬰Danny，引起社會關注。網上圖片

非常父母：病毒測試結果為「呼吸道合胞病毒感染」

下午時分，非常父母再更新Danny情況，表示Danny已退燒，惟醫生建議留院24小時觀察，暫時未確定出院日期。下午開始，Danny胃口明顯轉佳，一餐連續進食35分鐘人奶。他們又透露，病毒測試結果為「呼吸道合胞病毒感染」，驗尿結果暫時排除尿道炎的可能性。醫生認為Danny情況穩定，並會密切觀察病情變化。

資料顯示，呼吸道合胞病毒感染由呼吸道合胞病毒，一種單鏈的核糖核酸病毒所引起。在香港，呼吸道合胞病毒感染全年皆會發生。這種病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。感染通常在約1至2星期內痊癒。大部分患者病情輕微，可用支援性療法紓緩病況；嚴重個案或需氧氣療法或管飼法。如患者免疫力弱，可考慮採用抗病毒劑。如有因細菌引起的併發症，例如肺炎、竇炎或中耳炎，患者或須服用抗生素。

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