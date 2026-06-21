海關拘3「飛機豬」檢1300萬元毒品 巴西男被揭行李夾層藏可卡因

香港海關昨日（6月20日）和今日（6月21日）在香港國際機場偵破3宗旅客販運毒品的案件，共檢獲約29公斤懷疑氯胺酮及2.8公斤懷疑可卡因，估計市值約1300萬元，並拘捕3名涉案人士。

首宗案件涉及一名昨日從巴西聖保羅經卡塔爾多哈飛抵本港的30歲巴西籍男旅客。海關人員清關時，在他的寄艙行李內檢獲約2.8公斤懷疑可卡因，遂把他拘捕。

其後兩宗案件分別涉及一名23歲馬來西亞籍男旅客及一名27歲中國籍女旅客。兩人今日由意大利羅馬飛抵本港，海關人員在清關期間，分別於他們的寄艙行李內檢獲一批重約25公斤、估計市值約950萬元的懷疑氯胺酮，以及另一批重約4公斤、估計市值約160萬元的懷疑氯胺酮。兩名人士其後被拘捕。

第一宗案件的被捕人士已被控以一項販運危險藥物罪，案件明日（6月22日）在西九龍裁判法院提堂，其餘兩宗案件仍在調查中。

海關會繼續根據情報分析及風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強打擊跨境販運毒品活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。