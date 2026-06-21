Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機場劫黃金│警再拘19歲男 累計9人落網 當中8男女周一提堂

突發
更新時間：22:02 2026-06-21 HKT
發佈時間：21:21 2026-06-21 HKT

機場三號停車場上周四（6月18日）凌晨發生搶劫案，一名36歲男子遭多名刀匪伏擊，被搶走約值700萬元的金條。警方經連日追查，今日（6月21日）晚上7時許表示，再於將軍澳區拘捕多一名涉嫌「串謀行劫」的19歲男子。案件至今累計已有9人落網（19至39歲），惟警方未交代相關金條去向，相信仍在追查。

目前被捕9人方面，除了一名19歲女子今日獲准保釋候查，須於七月下旬報到之外，其餘8名男女均已被控，將於周一（6月22日）在於沙田裁判法院提堂。

相關報道：機場劫黃金│匪徒犯案非隨機 警:明顯有內鬼 熟人所為 部分疑犯已潛逃內地

當中，今日被捕的19歲男子，已被暫控一項「串謀行劫」罪；早前被捕的2名分別24及35歲男子，今日被暫控合共一項「串謀行劫」罪；早前被捕的另外2名分別35及39歲被捕女子，亦於今日各被暫控一項「協助罪犯」罪。

另外，早前被捕的3名男子，於周六（6月20日）已被暫控合共一項「串謀搶劫」。其中一名29歲姓鄭被捕男子另被暫控一項「容許他人無牌駕駛」罪及一項「容許他人駕駛時沒有第三者保險」罪；另一名21歲姓鄧被捕男子則另被暫控一項「偽造文件」罪、一項「無牌駕駛」罪及一項「駕駛時沒有第三者保險」罪。

相關報道：機場劫黃金│過程曝光 2匪舉刀指嚇事主 七人車接應3匪逃走

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施可瑩不敵卵巢癌離世 經歷全子宮切除 早前停止化療申請做大體老師 曾任韓星泰星見面會司儀
施可瑩不敵卵巢癌離世 經歷全子宮切除 早前停止化療申請做大體老師 曾任韓星泰星見面會司儀
影視圈
7小時前
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
施可瑩離世丨《造星II》歌手男友陳章棨痛別摯愛 拍拖近4年伴女友抗癌：永遠記住活潑的你
施可瑩離世丨《造星II》歌手男友陳章棨痛別摯愛 拍拖近4年伴女友抗癌：永遠記住活潑的你
影視圈
5小時前
01:01
有小學擬辦「世界盃之夜」 7.15凌晨2點半返學校睇四強 網民反應兩極：貼地定搞着老師？
社會
8小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
11小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
施可瑩離世丨明星紛紛悼念 Jeffrey：不再受病痛折磨 生前曾獲泰國女神鄺玲玲與Orm打氣
施可瑩離世丨明星紛紛悼念 Jeffrey：不再受病痛折磨 生前曾獲泰國女神鄺玲玲與Orm打氣
影視圈
6小時前
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
食用安全
10小時前
朱敏瀚與陳曉華分手 自爆單身一段時間關係降級做同事 明言私下零聯絡：成件事係正面
02:11
朱敏瀚與陳曉華分手 自爆單身一段時間關係降級做同事 明言私下零聯絡：成件事係正面
影視圈
8小時前
王祖賢素顏「睡房私密鏡頭」流出 加拿大豪宅設禮佛室 大露台遠眺市景
王祖賢素顏「睡房私密鏡頭」流出 加拿大豪宅設禮佛室 大露台遠眺市景
影視圈
11小時前