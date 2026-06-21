機場劫黃金│警再拘19歲男 累計9人落網 當中7男女周一提堂

機場三號停車場上周四（6月18日）凌晨發生搶劫案，一名36歲男子遭多名刀匪伏擊，被搶走約值700萬元的金條。警方經連日追查，今日（6月21日）晚上7時許表示，再於將軍澳區拘捕多一名涉嫌「串謀行劫」的19歲男子，他目前正被扣查。

案件至今累計已有9人落網（19至39歲），惟警方未交代相關金條去向，相信仍在追查。至於早前被捕8人方面，除了一名19歲女子今日獲准保釋候查，須於七月下旬報到之外，其餘7名男女均已被控，將於周一（6月22日）在於沙田裁判法院提堂。

相關報道：機場劫黃金│匪徒犯案非隨機 警:明顯有內鬼 熟人所為 部分疑犯已潛逃內地

當中，2名分別24及35歲男子今日已被暫控合共一項「串謀行劫」罪；另外2名分別35及39歲被捕女子則各被暫控一項「協助罪犯」罪。

另外，3名男子於周六（6月20日）已被暫控合共一項「串謀搶劫」。其中一名29歲姓鄭被捕男子另被暫控一項「容許他人無牌駕駛」罪及一項「容許他人駕駛時沒有第三者保險」罪；另一名21歲姓鄧被捕男子則另被暫控一項「偽造文件」罪、一項「無牌駕駛」罪及一項「駕駛時沒有第三者保險」罪。

相關報道：機場劫黃金│過程曝光 2匪舉刀指嚇事主 七人車接應3匪逃走