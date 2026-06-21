屯門三聖兩交通督導員抄牌 父子發難兜面掟告票 涉襲擊公職人員被捕

屯門三聖村一食肆對開，今日（6月21日）中午12時許，兩名交通督導員男女巡邏時，發現一對61歲及31歲姓林父子懷疑違例泊車，遂上前發出告票，其間兩父子分別將告票擲向兩名督導員臉部。

人員接報到場，經初步調查後，兩父子涉嫌襲擊公職人員被捕，現正被扣留調查。案件由屯門警區刑事調查隊第三隊跟進。兩名督導員沒有表面傷，清醒被送往屯門醫院檢查。