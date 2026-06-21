深圳灣公路大橋5車相撞 私家車「反肚」釀至少4傷

今日（21日）下午2時36分，深圳灣公路大橋香港口岸區發生5車相撞意外，涉及4輛的士和1輛私家車。其中私家車更撞至「反肚」四輪朝天。救援人員接報指有人被困，隨即趕到現場，幸發現車上各人已離開車廂。事件中私家車的2名乘客擦傷，一名60歲的士男司機頸痛受傷，另一名74歲的士男司機則前額受傷，4人全部清醒。警方正調查車禍原因。

交通意外後，由深圳灣公路大橋通往深圳灣邊境管制站的支路的部份行車線封閉，上址交通繁忙，運輸署曾呼籲市民使用其他口岸出入境。至下午5時，運輸署表示相關行車線已解封，惟車龍有待消散，上址仍交通擠塞，建議市民出行前應留意交通運輸最新安排，提早計劃行程，預留充足時間出行。

相關報道：端午｜回港人潮如鯽 深圳灣受車禍影響逼爆 港珠澳車龍極高峰