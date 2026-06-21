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深圳灣公路大橋4車相撞 私家車「反肚」 釀4人受傷

突發
更新時間：15:46 2026-06-21 HKT
發佈時間：15:46 2026-06-21 HKT

今日（21日）下午2時36分，深圳灣公路大橋香港口岸區發生4車相撞意外，涉及3輛的士和1輛私家車。其中私家車更撞至「反肚」四輪朝天。救援人員接報指有人被困，隨即趕到現場，幸發現車上各人已離開車廂。

事件中私家車的2名乘客擦傷，一名60歲的士男司機頸痛受傷，另一名74歲的士男司機則前額受傷，4人全部清醒。警方正調查車禍原因。

受意外影響期間，運輸署宣布，由深圳灣公路大橋通往深圳灣邊境管制站的支路的全線需要封閉，交通繁忙。 

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