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最佳刑事調查隊系列｜探員憑天眼模糊身影破沙田刑毀案 校長帶學生致謝 齊心推動「警家校」協作

突發
更新時間：07:00 2026-06-22 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-22 HKT

警務處早前舉行2025年度「總區最佳刑事調查隊」頒獎禮，旨在弘揚警隊人員的專業精神及團隊合作，以持續提升警隊整體服務質素。得獎團隊之一沙田警區刑事調查隊第7隊接受《星島》訪問時分享一宗在幼稚園門外發生的刑事毁壞案，人員僅憑藉閉路電視畫面中一個模糊的「下半身」畫面抽絲剝繭，成功將疑犯繩之於法。事後幼稚園校長帶同學生親臨警署致謝，雙方的互動不但推動「警家校」社區協作，同時將防罪意識融入幼兒教育，孩子們的笑容和掌聲更成為警方人員的動力，令這群刑偵人員深感繁重工作背後的重要意義。

案發於2024年，在沙田區一所幼稚園，警方接報凌晨時分校園大門遭人投擲裝有不明液體的玻璃樽。沙田警區刑事調查隊第7隊偵緝督察孫亦芝憶述，團隊接報後迅速跟進案件，因在現場發現不明液體，她坦言當時極度擔心小朋友的安危，「如果是在上學時間再次發生，後果可能相當嚴重，我們必然要全力以赴找出犯人，力保小朋友的安全。」

小隊人員憑藉在案件調查和團隊協作表現出色，獲頒「總區最佳刑事調查隊」獎狀。
小隊人員憑藉在案件調查和團隊協作表現出色，獲頒「總區最佳刑事調查隊」獎狀。

孫亦芝透露，調查過程並不容易，現場閉路電視並未完全覆蓋疑犯的去向，經搜證後只得到一個「下半身」的身影，隊員惟有憑這一細微線索逐個畫面仔細分析，同時比對附近其他閉路電視的影像，嘗試追蹤疑犯的行蹤，所幸皇天不負有心人，最終成功鎖定疑犯的住所，在案發翌日迅速將涉案男子拘捕，被捕人最終被法庭判處監禁8個月。

當日負責現場調查的偵緝警員黎俊強指出，到場後見到教職員和家長都感到焦慮，自覺有責任為他們解憂，盡快揪出犯人。案件偵破後，他亦第一時間通知校方，當得知小朋友因危機解除而感到高興後，心裏才鬆了一口氣，「我當時最緊張的，就是萬一小朋友受到傷害，後果會很嚴重。」

事後幼稚園校長帶同三十多名小朋友親臨警署向警方人員致謝，隊員們帶領他們參觀警署，了解警察工作、警署設施和裝備，警署內洋溢著孩子們的歡笑。孫亦芝提到，小朋友們對防騙吉祥物「提子」特別感興趣，因此借機向他們灌輸防騙訊息，希望從小培養孩子的防罪意識，並透過他們將防騙資訊帶回家中，從而達致「警家校」三方合作。

她感言，小朋友雖然未必理解破案的過程，但都明白「是警察保護了自己」，當日孩子們向團隊送上一張精心製作的感謝狀，上面貼滿了每個人燦爛的笑臉，並寫上「謝謝警察幫忙」，令她深受感動，「市民的支持永遠是我們最大的動力。」

幼稚園安排小朋友到警署向警方致謝及參觀，警方人員向到訪的小朋友介紹警署運作及警察裝備。
幼稚園安排小朋友到警署向警方致謝及參觀，警方人員向到訪的小朋友介紹警署運作及警察裝備。

刑偵工作經常要面對沉重的工作量，然而孫亦芝和團隊對此無怨無悔，「這張感謝狀被我妥善地擺放在辦公桌上，每當我做到很累、遇上挫折，只要望一望照片中小朋友的笑容，總會有股力量讓我繼續堅持，刑偵工作雖然繁重，但能夠守護市民的生命財產安全，這給予我們的成功感無法言喻，亦是成為刑偵警察的意義所在。」

另外，沙田警區刑事調查隊第7隊於2024年曾處理一宗非禮案，不但要確保未成年受害人的福祉受到保障，同時也向法庭反映犯案人的背景、情況和需要的協助，彰顯了警隊在執法背後，對社會問題的重視。

案發於前年某日的一個深夜，一名未成年少女歸家途中，在一條偏僻的隧道入口遭人非禮。沙田警區刑事調查隊第7隊隨即接手調查案件，團隊的偵緝警長，同時是警隊「易受傷害證人支援隊」成員的李家倫表示，對於涉及未成年受害人的案件，警隊設有一套專業完整的處理程序，以保障他們在整個調查和法庭程序中的安全與福祉，包括安排相同性別的人員會見，並在受害人及家長同意下轉介社福機構跟進，由專業人員提供輔導支援，務求令受害人感到安心。

偵緝警員陳國華表示，團隊經過深入調查，並翻查大量案發周邊的閉路電視片段，最終成功鎖定涉案疑犯並將其拘捕。其後，警方在被捕男子的手機內檢獲多條偷拍女性的影片。進一步調查顯示，該男子有嚴重的情緒問題。警方於隨後的法庭程序中，亦就相關情況向法庭作出全面報告，最終被捕人除了被定罪及判刑之外，亦獲得專業的跟進輔導及支援。

偵緝督察孫亦芝強調，警方的職責不僅在於伸張正義、讓違法者承擔應有後果，同時亦會兼顧涉案人士的實際需要。「維護法紀、偵查罪案固然是警方的首要任務，但我們亦會因應不同人士的情況，作出適切的處理和跟進，讓其獲得所需的支援與協助。」

記者 麥鍵瀧

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