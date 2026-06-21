珍惜生命│沙角邨男子墮樓 倒斃天井
更新時間：15:14 2026-06-21 HKT
發佈時間：15:14 2026-06-21 HKT
發佈時間：15:14 2026-06-21 HKT
沙田沙角邨有人墮樓死亡。今日（21日）下午1時38分，綠鷺樓一名老翁墮樓，倒臥於天井位置。救護員到場，證實事主已當場死亡。警方正調查死者身份及事件原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
最Hit
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
2026-06-19 17:59 HKT
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議 女方默默守候 相交逾10年有情有義
2026-06-20 14:30 HKT
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
2026-06-20 13:15 HKT