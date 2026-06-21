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元朗唐人新村路男子踩電動單車 飛墮逾1米高貨台下死亡

突發
更新時間：11:57 2026-06-21 HKT
發佈時間：11:57 2026-06-21 HKT

元朗唐人新村發生離奇交通意外。今日（21日）早上9時21分，一名男子倒臥在村路一石壆地台下的凹位，不省人事，身旁有一輛電動單車，途人發現報案。救援人員趕到，但發現男子已經死亡。警方調查後相信事主駕駛電動單車，經過彎位時失事，由約1.25米高處墮下，跌落涉事凹位受傷致死。

人員在死者身上檢獲身份證，證實死者是54歲男子，居於附近。現場消息稱，死者的頭部和手有跌傷和擦傷，與由高處墮下所造成的傷勢吻合，相信他駕駛電動單車失事，由高約1.25米的石壆地台墮下致死，初步估計他已死去約6小時，直至今早才被途人發現。

據了解，現場的石壆地台曾經是菜檔合作社的卸貨台，用作上落貨，但已荒廢多時。警員正翻查附近的閉路電視片段，調查事發經過，案件交由新界北交通意外特別調查組第一隊跟進。

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