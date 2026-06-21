珍惜生命│啟德德朗邨女子家中自縊 父親發現惜送院不治

周六（20日）晚上10時34分，啟德承啟道28號德朗邨德瓏樓一名38歲姓唐女子，在家中以外套上吊。其父親發現大驚，連忙將她解下並報警。人員接報到場，女事主昏迷被送往基督教聯合醫院治理，惜終告不治。

警方在現場沒有檢獲遺書，正調查事件原因，女事主的死因有待驗屍確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service