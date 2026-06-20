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警一連3日全港反罪惡 檢大量毒品武器 116人被捕最細得16歲

突發
更新時間：19:44 2026-06-20 HKT
發佈時間：19:44 2026-06-20 HKT

有組織罪案及三合會調查科聯同各總區人員6月17日至6月19日在全港多區進行代號「逸影」的反罪惡行動，打擊暴力罪案及三合會相關活動。行動中，人員突擊搜查全港多個罪案黑點及懷疑非法場所，並以涉嫌「販運危險藥物」、「傷人」、「勒索」、「自稱三合會成員」、「藏有攻擊性武器」、「經營賭博場所」、「在賭博場所内賭博」、「經營毒窟」、「刑事毀壞」、「無牌售賣酒類飲品」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」等罪名拘捕共116人；當中包括25名本地男子、12名本地女子、3名內地男子、3名內地女子、27名非華裔男子、2名非華裔女子、1名非華裔男童、26名外籍男子及17名外籍女子，年齡介乎16至66歲。其中一名20歲非華裔男被捕人亦涉嫌「非法入境」。

行動中，人員在各黑點及懷疑非法場所內共檢獲約3萬元現金、約2.35克懷疑氯胺酮、8.36克懷疑霹靂可卡因、0.68克懷疑大麻花、4粒懷疑搖頭丸、114毫克懷疑第一部毒藥、196箱香煙、6袋煙草、11懷疑用於製造香煙包裝的機器、4支伸縮棍、一支電槍、一個鐵蓮花、30部釣魚機及大量啤酒和紅酒等。

警方突擊搜查全港多個罪案黑點及懷疑非法場所拘捕116人。警方提供
警方突擊搜查全港多個罪案黑點及懷疑非法場所拘捕116人。警方提供
警方突擊搜查全港多個罪案黑點及懷疑非法場所拘捕116人。警方提供
警方突擊搜查全港多個罪案黑點及懷疑非法場所拘捕116人。警方提供
警方突擊搜查全港多個罪案黑點及懷疑非法場所拘捕116人。警方提供
警方突擊搜查全港多個罪案黑點及懷疑非法場所拘捕116人。警方提供

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