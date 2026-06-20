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飛機豬│30歲內地商人意大利返港 行李放狗糧藏市值$980萬K仔 涉販毒被捕

突發
更新時間：13:11 2026-06-20 HKT
發佈時間：13:11 2026-06-20 HKT

一名長居意大利的內地商人，在網上搵快錢平台，被販毒集團以萬多元報酬招攬成「飛機豬」，在行李藏有以「狗糧」作包裝的氯胺酮毒品，昨（19日）在香港國際機場入境時遭警方及海關截查，檢獲25公斤市值980萬元的氯胺酮，當局隨即以「販運危險藥物」罪拘捕該名30歲男子。他仍未收到報酬已被捕。

毒品調查科行動組高級督察鄧駿穎講述案情時表示，經過深入調查，警方相信有販毒集團招募俗稱飛機豬的販毒團夥，安排他們在歐洲販運毒品來港。昨（20日）早上，毒品調查科聯同海關進行一個聯合行動，在香港國際機場入境大堂截查一名從意大利返到香港的男子。在海關人員協助下，警方在其行李中發現六包以「狗糧」包裝、共重25公斤的懷疑氯胺酮(k仔)。警方隨即以販毒罪將該男子拘捕。

案中被捕男子30歲，報稱商人，為中國籍內地人，他現正被警方扣查，稍後時間將會被控一項販運危險藥物罪，將會於周一（22日）在西九龍裁判法院提堂。消息稱，被捕內地男長期在意大利居住，但會經常返港及內地，為約萬多元報酬而被招攬為「飛機豬」運毒返港，但今次未收到報酬已被捕。
 
警方作出呼籲，販毒集團往往以低風險高回報的噱頭，招募販毒團夥將毒品帶到香港。事實上，有關販毒行為看似有利可圖，實質後患無窮。市民切勿輕易相信該等搵快錢工作，因為賭上的是自己無限可能的前途。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。而就住從其他國家將毒品販運到香港的案件，法庭在判刑時，會將有關情況視為加刑因素，大家切勿以身試法。

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