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灣仔爆食水管湧出泥水淹路面　跑馬地圈電車服務暫停 

突發
更新時間：07:27 2026-06-20 HKT
發佈時間：07:27 2026-06-20 HKT

灣仔發生爆水管事故。今日（20日）凌晨5時許，灣仔道與天樂里交界一條直徑10吋食水管突然爆裂，大量食水夾雜泥沙湧出路面，導致該帶出現積水及淤泥，兩輛電車一度受阻停駛，跑馬地圈電車服務亦需暫停。

水務署及相關工程人員接報後趕赴現場進行緊急搶修及清理工作。現場所見，路面佈滿泥濘，行人路亦有大量泥水積聚。受事故影響，兩輛電車被淤泥阻塞路軌，未能繼續行駛，工程人員需到場清理路軌及路面淤泥，以恢復正常運作。

運輸署表示，因水管爆裂事故，灣仔道與天樂里交界部分行車線需要封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，呼籲途經車輛小心駕駛及留意現場交通情況。

署方同時引述香港電車公司通知，由於路軌受泥水及淤泥影響，跑馬地圈電車服務暫停，直至另行通知。電車公司正密切監察情況，待完成清理及確認安全後，將盡快恢復服務。

截至目前，事故中暫未有接獲人員受傷報告。相關部門正調查食水管爆裂原因，並加緊進行維修及善後工作。

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