藝人余德丞乘友人座駕銅鑼灣遇查 男司機涉酒駕被捕

警方於端午節長周末及世界盃賽事期間加強打擊酒後駕駛，今日（20日）凌晨在銅鑼灣截獲一輛懷疑醉駕的中港牌私家車，38歲梁姓男司機兩度酒精呼氣測試均未能通過，涉嫌「酒後駕駛」被捕。據了解，涉事司機較早前曾出席香港四季酒店婚宴，遇查時正接載藝人余德丞（Dickson）前往跑馬地。

今日凌晨零時許，港島總區交通部執行及管制組特遣隊於銅鑼灣霎東街33號對開設置路障，展開反醉駕行動。期間警員發現一輛掛有中港車牌的私家車駛至附近時左搖右擺，其後更嘗試轉向駛離現場，懷疑企圖避開警方路障，遂立即將車輛截停調查。

警員查問38歲梁姓男司機時，發現其身上帶有酒氣，隨即安排他接受俗稱「細機」的酒精呼氣測試，其後再登上警方流動呼氣測試中心接受俗稱「大機」的進一步測試。據悉，司機兩次測試均「吹爆波」，未能通過測試，其中「大機」錄得73微克酒精含量，遠超法定上限22微克，最終涉嫌酒後駕駛被捕，現正被扣留調查。

消息指，涉案司機較早前在香港四季酒店出席婚宴，離開後接載藝人余德丞前往跑馬地，途中遇上警方路障被截查。

現場所見，余德丞事後一直留在附近等候，期間另一名男友人到場協助。當余德丞發現有記者在場拍攝時，一度向記者表示「做咩呀？」，其後徒步離開現場。待警方完成調查程序後，該名男友人接手駕駛涉事私家車離去。

現年37歲的余德丞曾效力無綫電視，其後回復自由身，近年活躍於主持及體育節目工作。

警方透過「流動呼氣測試中心」，可即場為司機進行酒精呼氣測試，毋須返回警署進行，不僅便捷，且能更精準測試駕駛者體內酒精濃度。

另外，警方同日凌晨再拘捕一名涉嫌醉駕的印度裔男子。

今日（20日）凌晨4時許，港島總區交通部執行及管制組特遣隊在銅鑼灣霎東街33號對開設置路障期間，發現一輛寶馬私家車駛經耀華街一帶時左搖右擺，懷疑司機受酒精影響駕駛。警員發現涉車離開一間酒吧後，載有一名男子、其女友及數名男女友人，其後將車截停調查。

警員發現車上男司機身上帶有酒氣，遂安排接受「細機」及「大機」的兩次酒精呼氣測試，結果均錄得28微克酒精含量，超出法定上限22微克，未能通過測試。警方其後以涉嫌「酒後駕駛」拘捕該名25歲男子，他現正被扣留調查。

據了解，被捕男子為印度裔人士，持有香港身份證，從事手機銷售工作。現場所見，其身穿便服的女友一直留在路旁等候，並未隨警員離開。