西九龍公路驚險車禍曝光 白私家車捱撞煞停 遭尾隨九巴撼至打觔斗翻側 

西九龍公路今日（19日）傍晚繁忙時段發生嚴重交通意外，一輛九巴與兩輛私家車在奧海城二期對開公路相撞，導致3人受傷送院，現場交通一度大受影響。隨後網上流傳事發一刻的驚險車案片段，顯示一輛藍色私家車從支線駛出時，懷疑「硬攝」連跨兩線，前方的白色私家車被迫緊急煞停並發生碰撞。尾隨的一輛雙層九巴疑收掣不及，車長雖在生死一瞬奮力向右扭軚閃避，惟左邊車頭仍猛烈撞向白色私家車，強大撞擊力瞬即將白車撞至「打觔斗」並重重翻側，橫亙路中央。九巴在閃避時，龐大車身更一度向左右兩邊劇烈傾斜，過程令人捏一把汗。

根據網上流傳的行車記錄儀片段顯示，事發前一輛白色私家車與一輛往元朗方向的968線九巴，正順序沿西九龍公路中線往新界方向行駛。

當兩車剛駛過油麻地交匯處、即將到達奧海城二期對開時，公路左側的連翔道支線接連有兩輛私家車駛出。其中，行駛在前方的一輛藍色凌志私家車，橫跨兩條行車線，駛入白色私家車與九巴所在的行車線。白色私家車司機即時踩煞車減速，惟兩車距離太近，最終仍發生輕微碰擦。兩部私家車隨即在公路中央煞停。

緊隨其後的968線九巴，因兩部私家車在快線上突然停下，在極短距離內疑收掣不及，車長向右猛扭軚盤試圖閃避，惟左邊車頭最終仍與白色私家車發生碰撞。在沉重撞擊下，整輛白色私家車被凌空撞起，在公路上「打觔斗」，隨後全車向左翻側，橫亙在行車線中央。而在猛烈扭軚期間，該輛雙層九巴的龐大車身一度大幅度向左右兩邊劇烈傾斜，狀甚驚險。

意外發生後，現場照片及片段可見，涉事的3部車輛依次停在公路中央，最前方的九巴車頭損毀，中間的白色私家車翻側橫亙，車旁遺下滿地玻璃碎片及汽車零件，最尾則為肇事的藍色凌志私家車。數名驚魂甫定的司機及乘客站在路旁了解情況並報警求助。