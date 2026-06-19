海關機場破兩旅客販毒案 檢1600萬元K仔 兩男子被捕

香港海關在6月17日及6月18日在香港國際機場偵破兩宗涉及行李藏毒的販毒案件，共檢獲約42公斤懷疑氯胺酮，估計市值共約1600萬元，並拘捕2名男子。



首宗案件中，一名50歲日本籍男旅客於6月17日從荷蘭阿姆斯特丹飛抵本港。海關人員替他進行清關時，在其寄艙行李內發現重約16公斤的懷疑氯胺酮，及在其隨身行李內發現137支未完稅香煙，遂把該名男子拘捕。

第一宗案件檢獲的懷疑氯胺酮。

第一宗案件中的被捕人士。



第二宗案件中，一名50歲英國籍男旅客昨日從英國倫敦飛抵本港。海關人員清關時，在他的兩件寄艙行李內發現重約26公斤懷疑氯胺酮，遂把他拘捕。



第一宗案件的被捕男子已被控以一項販運危險藥物罪，一項管有應課稅品和一項未有向海關人員作出申報的罪名。第二宗案件的被捕人士已被控一項販運危險藥物罪。兩宗案件將於明日（20日）在西九龍裁判法院提堂。

第二宗案件的被捕人士。

第二宗案件檢獲的懷疑氯胺酮。