海關聯警破新田地下製煙工廠 檢逾千萬元私煙及生產線 6男女被捕

海關稅收罪案調查科人員聯同警方落馬洲分區特遣隊人員，於前日（17日）展開聯合執法行動，搗破新田一個大型地下製煙工廠，拘捕6名本地及外地男女，當中兩人持有外國護照，三人持有「行街紙」。行動中，人員檢獲約300萬支私煙、約420公斤煙絲、一條完整的私煙生產線，以及大量懷疑用作製造私煙的原材料，總值約 1626萬元，應課稅值1157萬元。

警方於前日傍晚在新田一帶巡邏，其間於一個偏僻鐵皮場外截查一名51歲本地男子。該名男子當時步出鐵皮場，形跡可疑，警員遂進入場內調查，發現大量懷疑用作製造私煙的原材料、私煙成品，以及與製煙生產線相關的機器，並在場內再發現5名非本地人士。警方當場拘捕6名男女，懷疑他們正於場內製造及處理私煙。

行動中，6名男女被捕，當中2人持外國護照。黃文威攝

行動中，6名男女被捕，當中2人持外國護照。黃文威攝

海關隨即到場跟進有關案件，相信被捕的51歲本地男子為製煙工場負責人，其餘4男1女，年齡介乎35至50歲，持有外國護照或行街紙，懷疑受僱於工廠內工作，收取數百元工資。

海關指該非法製煙工廠面積約3000平方呎，設有防噪設施，並配備一條相對完整的生產線，包括捲煙絲、黏合濾嘴及包裝等工具，將煙草原材料包裝成偽冒知名品牌的香煙，供應本地及外國市場。

另外，海關表示該非法製煙工廠設備簡陋，衛生環境極之差劣，近日連場暴雨，鐵皮場內多處積水嚴重，部分私煙或原材料更浸濕發霉。有關製煙機器設備明顯生鏽殘舊，而整個生產過程並無任何品質監管，亦欠缺基本衛生及消毒程序。不法分子為節省成本，極可能使用來歷不明、甚至成分存疑的煙草及添加物來製造私煙。

6名被捕人士將於明日（20日）早上在粉嶺裁判法院提堂，稍後會聯絡有關商標持有人進行檢驗，若發現違反商標條例或其他相關法例，不排除提出進一步檢控。同時，海關亦會繼續追查有關機器、煙草原料、配件的來源，不排除有更多人被捕。