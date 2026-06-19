流浮山農場270萬元爆竊案 港澳兩地拘9人 起回逾80萬元失物

流浮山雞伯嶺路農場爆竊案有突破性發展，一個經營逾30年的養殖農場，半個月內發生兩宗爆竊，上周五（12日）被賊人掠去合共270萬元財物，警方透過「銳眼」翻查大量閉路電視，鎖定一個爆竊集團，聯同澳門警方拘捕8男1女，起回至少80萬元贓物。

被捕8男1女（28至58歲），涉嫌與兩宗發生於天水圍一個養殖農場的爆竊案有關，涉案損失總值超過270萬港元。現場在雞伯嶺路一處佔地6萬平方呎的農場，由受害人家族經營約30年，以飼養家禽和淡水魚為主，建有鐵皮屋和貨櫃屋。

上月23日凌晨，農場工人聽到異響，發現大閘被人打開，場外一部私家車絕塵而去，工人發現一個夾萬被人移動過，內藏5萬元現金和兩隻手錶幸保不失，相信賊人得知工人靠近，空手逃去。

警方元朗警區重案組第二隊高級督察林嘉傑表示，第二宗發生於本月12日早上，受害人一家外出返回後，發現大門被撬開，屋內有明顯搜掠痕跡。賊匪取走櫃桶內的鎖匙打開另一個夾萬，盜走約28萬元現金、五隻手錶，以及大批珠寶首飾和金器，總值超過港幣270萬元，放入一個藍色尼龍袋帶走。

新界北總區刑事部聯同元朗警區刑事部經深入調查，透過「銳眼計劃」翻查大量閉路電視片段，成功鎖定一個分工明確且有組織爆竊集團。集團成員分別負責爆竊、車輛接應及處理贓物等不同角色。為了掩人耳目，賊人除分別利用兩輛私家車犯案及運送贓物，部分成員事後更嘗試更換全身衣物以逃避警方追查。

經過警方進一步深入調查，部分贓物被運往荃灣一間金舖處理；另有部分涉案人士犯案後帶同贓物過境前往澳門，透過當地金鋪典當套現。警方隨即啟動警務協作與情報互通，與澳門司警保持緊密聯繫，兩地同步展開追查，追蹤失物流向及所有涉案人士的動向。

在掌握充足證據後，警方於昨（18日）日在全港多區展開拘捕行動，共拘捕9名涉案人士，包括爆竊主犯、接應司機，以及涉嫌處理贓物的金舖負責人及職員。

行動中，警方成功在荃灣一間金舖起回部分失物，包括一隻被盜手錶及一批珠寶首飾和金器，總值約港幣80萬元。目前警方正繼續與澳門司法警察局緊密合作，進一步追查被典當的失物。至現在為止，澳門司法警察局已成功追查到部份典當失物的流向，並積極配合本港警方及受害人進行失物認領。

警方相信仍有案件主腦及其他同黨在逃，正全力追查其下落，不排除有更多人被捕，所有被捕人士現正被扣留調查。

警方重申，根據《盜竊罪條例》，爆竊及處理贓物均屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監十四年，市民切勿以身試法。

暑假將臨，不少市民會外出旅遊，警方藉此提醒大家做好保安措施，包括為住所安裝閉路電視、離開前鎖好所有門窗、避免在家中存放大量貴重財物，亦不應隨意向他人透露貴重物品的存放位置。

此外，金舖、當鋪及二手買賣行從業員必須嚴格核實顧客身份及貨物來源，切勿協助處理來歷不明財物，否則同樣可能觸犯處理贓物罪。