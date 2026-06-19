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灣仔酒吧對開兩外籍男打架 好心男勸交反被拳毆 頭傷一度昏迷街頭

突發
更新時間：13:46 2026-06-19 HKT
發佈時間：13:46 2026-06-19 HKT

灣仔謝斐道98號一間酒吧對開，今（19日）早上11時34分，兩名外籍男子因事發生爭執，繼而動武，大打出手，一名年約30多歲男子見狀勸交，反被兩外籍男嫌多事，向他拳毆，勸交男不支倒地，一度昏迷，多名途人發現報警求助，兩外籍男則逃去無蹤。

救護員到場，事主已回復清醒，被送往律敦治醫院治理。現場遺下一大灘血迹，警方將案件列襲擊致身體受傷。

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