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珍惜生命｜長洲度假屋45歲男子燒炭昏迷 飛行服務隊直升機送院搶救

突發
更新時間：04:23 2026-06-19 HKT
發佈時間：04:23 2026-06-19 HKT

長洲發生燒炭案。今日（19日）凌晨零時許，一名45歲唐姓男子被發現倒臥在長洲東灣路84號一個度假屋單位內。警方及救援人員接報趕抵，事主一度清醒，隨後陷入昏迷，他先被送往長洲醫院接受初步治理，再由飛行服務隊派出直升機，轉送東區尤德夫人那打素醫院進行搶救。

據了解，唐男租住上址度假屋單位，負責人因察覺異樣登門察看揭發，且發現洗手間內更放有一盆燃燒中的炭，遂報警求助。警員在現場檢獲遺書，將案件列「企圖自殺」處理。

 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

 

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