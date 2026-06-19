珍惜生命｜長洲度假屋中年漢燒炭昏迷 飛行服務隊直升機送院搶救

長洲發生燒炭案。今日（19日）凌晨零時許，一名45歲姓唐男子被發現倒臥在長洲東灣路84號一個度假屋單位內。警方及救援人員接報趕抵，事主一度清醒，隨後陷入昏迷，他先被送往長洲醫院接受初步治理，再由飛行服務隊派出直升機，轉送東區尤德夫人那打素醫院進行搶救。

據了解，唐男為一名送貨員，數年前確診患有精神病，他租住上址度假屋單位，其間旅館職員發現房間內的煙霧感應器啟動，敲門無人回應，於是通知負責人報警。負責人以鎖匙開門，發現洗手間內放有一盆燃燒中的炭，唐男倒卧床上，遂報警求助。警員在現場檢獲遺書，內容提及債務問題，將案件列「企圖自殺」處理。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service