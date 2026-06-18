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端午｜警跨部門新界南反爆竊 海陸空巡邏設路障派無人機視察

突發
更新時間：20:23 2026-06-18 HKT
發佈時間：20:23 2026-06-18 HKT

因應端午節假期將至，市民外遊及外出活動增加，入屋爆竊風險相對提升，警方新界南總區將於端午節假期期間展開代號為「虎將」的跨部門聯合反爆竊行動，加強打擊及預防區內爆竊罪案。有關行動屬新界南總區的大型聯合部署行動，參與單位包括新界南機動部隊、衝鋒隊、無人機隊、警犬隊、總區防止罪案辦公室、各警區警民關係組、軍裝巡邏小隊及特遣隊，並聯同水警總區，在政府飛行服務隊協助下提供海上及空中支援，實施海陸空三方同步行動。

行動期間，人員會針對鄰近屋苑的山坡、密林及水路等高風險地點進行高調巡邏及搜查，並按策略於不同時段及地點設置路障，截查可疑車輛及人士。警方亦會聯同政府飛行服務隊於夜間在高風險地點加強巡邏，透過高空視角提升整體行動能力，強化執法效能。

 


為配合警隊推動智慧警政策略方針，警方將於「虎將」行動中引入小型無人機，執行市區反罪惡高空巡邏，以提升整體防罪滅罪能力及行動效能。計劃透過應用無人機技術，實踐「飛出智慧警政」理念，從而更靈活調配前線警力，提升巡邏效率及應變能力，並進一步促進建設智能、安全的社區環境。除執法行動外，總區防止罪案辦公室及各警區警民關係組，亦在區內屋苑及人流較多地點展開防罪宣傳及教育，提醒市民加強住宅保安措施，提高防罪意識。

警方呼籲市民於外出前應確保門窗鎖妥及防盜系統運作正常，避免在單位內存放大量現金或貴重物品。如市民留意到住所附近山坡、水路等位置有可疑活動或可疑人士出沒，應立即致電999報警求助。

警方會繼續與社區保持緊密聯繫，加強警民合作，透過情報主導部署，配合不定時高姿態巡邏及跨部門聯合行動，合力打擊罪案，保障市民生命財產安全。

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