水警破洪水橋東涌兩鬼油站 檢37萬元私油拘8人 揭跨境貨車內地運油來港

水警總區人員昨日（17日）展開代號「逸影」的跨區執法行動，根據情報搗破分別位於元朗洪水橋及東涌的兩個非法油站。行動中，人員拘捕5名本地男子、2名非華裔男子及1名本地女子，年齡介乎20至64歲，分別涉嫌處理或管有應課稅品條例適用的貨品、協助及教唆他人未獲入境事務處處長授權而留在香港、僱用不可合法受僱的人、違反逗留條件及買入應課稅貨品等罪行。

被捕人中一名45歲本地男子，將被控一項「處理或管有應課稅品條例適用的貨品」罪、一項「協助及教唆他人未獲入境事務處處長授權而留在香港」罪及一項「僱用不可合法受僱的人」罪，案件將於6月20日上午在西九龍裁判法院提堂；另外一名25歲非華裔男子已被控一項「處理或管有應課稅品條例適用的貨品」罪及一項「違反逗留條件」罪，案件已於今日（18日）上午在東區裁判法院提堂；另一名20歲非華裔男子將會安排被遣返；其餘被捕人已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。



人員於行動中檢獲逾1萬多公升柴油及汽油，估計應課稅值約37萬元。人員亦扣留調查一輛懷疑涉案運油貨車及一輛懷疑光顧非法油站的私家車。調查顯示，兩個非法油站相信由同一三合會犯罪集團操控。位於元朗洪水橋的非法油站相信為核心供應基地，安排專屬跨境貨車從內地以螞蟻搬家方式運送非法燃油到該非法油站，而當中部分非法燃油會運送至東涌的非法油站，為從事走私活動的船隻提供非法燃油，形成一條完整分銷鏈。