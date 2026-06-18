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耆樂警訊周年大會 周一鳴冀各界攜手建設關愛共融社區

突發
更新時間：18:34 2026-06-18 HKT
發佈時間：18:34 2026-06-18 HKT

耆樂警訊周年大會2025暨午宴今日（１８日）於警官會所舉行，回顧過去一年的活動，並介紹未來發展方向。警務處處長周一鳴在午宴致辭時表示，耆樂警訊於過去一年在「PALS@SPC」，即助人（Participate）、防罪（Alert）、助己（Learn）及安全（Safeguard）新方針下，全面落實推行革新。
 
今年首季涉及長者的騙案按年上升百分之33至1264宗，損失金額上升百分之79至5.3億元。周一鳴表示，為提高長者的防騙意識，耆樂警訊今年首次舉辦防騙話劇比賽，全港各區會員以富創意的話劇形式，演繹各類針對長者的詐騙手法，將防騙資訊傳遞至社區每個角落。

警務處處長周一鳴在午宴上致歡迎辭。
警務處處長周一鳴在午宴上致歡迎辭。
新界南總區指揮官暨耆樂警訊中央諮詢委員會主席張惠華（中）頒發「最佳耆樂隊長」予得獎會員。
新界南總區指揮官暨耆樂警訊中央諮詢委員會主席張惠華（中）頒發「最佳耆樂隊長」予得獎會員。
第一屆耆樂警訊防騙話劇比賽冠軍——元朗警區會員以話劇表演的形式，傳遞防騙信息，提升長者對常見詐騙手法的警覺性。
第一屆耆樂警訊防騙話劇比賽冠軍——元朗警區會員以話劇表演的形式，傳遞防騙信息，提升長者對常見詐騙手法的警覺性。

 
此外，耆樂警訊舉辦「耆樂警訊安全力量」活動，將安全概念具體化為「國家」、「社區」、「家居」及「個人」4大重點，透過多元化的活動，將國家安全、消防安全、交通安全，以至個人「平安三寶」的知識融入互動體驗。
 
周一鳴指，耆樂警訊配合政府推動智慧城市發展，積極與數字政策辦公室合作，安排會員接受數碼培訓，內容涵蓋智能手機操作及網絡安全知識。會員成為「科技隊長」後，在各區的流動數碼街站擔任義工，協助市民使用政府流動應用程式，實踐「助己助人」的精神。他期望耆樂警訊未來繼續與各持份者攜手同行，建設一個更安全、關愛和共融的社區。
 
周年大會上，共44名會員獲頒發「最佳耆樂隊長」和「最活躍耆樂會員」獎項，以表揚他們過去一年積極參與活動和訓練。

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