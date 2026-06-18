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黑雨｜渠務署確認13宗水浸報告 出動緊急應變隊及「龍吸水」

突發
更新時間：17:17 2026-06-18 HKT
發佈時間：16:07 2026-06-18 HKT

天文台今日（18日）發出黑色暴雨警告信號及新界北部水浸特別報告，渠務署緊急事故控制中心於中午12時10分啟動，並派遣超過110隊緊急應變隊伍處理水浸報告，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

截至下午4時，渠務署共確認13宗水浸個案，分別位於新田永平村、坪輋李屋、粉錦公路、屯門法院、坪輋塘坊村、上璋圍、流浮山輞井村、屯門亦園路附近地盤、羅湖得月樓停車場、蓮麻坑路、屯門井頭村、屯門山景邨及天水圍天福路。

渠務署緊急應變隊伍派出強力排水機械人「龍吸水」，已經完成清理8宗水浸個案，分別位於屯門法院、新田永平村、粉錦公路、坪輋李屋、坪輋塘坊村、上章圍、流浮山輞井村及屯門井頭村，現正全力處理其他水浸個案。渠務署呼籲市民應留意暴雨所帶來的風險，及早做好防禦措施，並呼籲居住水浸風險較高地區的市民及早遷離居所或到庇護中心暫避。

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