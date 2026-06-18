泰國「有料」衣物空運抵港 海關檢1450萬元大麻花 拘一運輸工

香港海關在香港國際機場偵破一宗空運貨物藏毒案，檢獲81.2公斤大麻花，市值1,450萬元，拘捕1名運輸工人。

周日（14日）早上，海關人員根據風險評估和資料分析，鎖定一批由泰國空運抵港、報稱衣物的貨品。該批貨品共有4箱，總重146斤，人員檢查相關文件時發現寄件公司報稱的地址，與相關公司在網頁所顯示的地址不符，因而起疑。海關先利用X光機進行掃描，顯示有關貨品的影像密度不平均，於是打開紙箱進行檢查，發現內裏放有一批經包裝的衣服，但當中部分包裝有異，且手感凹凸不平。

海關人員隨即拆開可疑的包裝，揭發衣物內藏有利用真空包裝的大麻花，最終在4箱紙箱內共檢獲140包大麻花，共重81.2公斤，估計市值約1,450萬元。海關指出，案中不法分子用盡心思，企圖將毒品偽裝成衣物，並將正常的衣物放在紙箱的面層，其中一個紙箱內更有拳擊靶，企圖魚目混珠，掩人耳目。

案件交由海關毒品調查科跟進。人員進行監控遞送行動，發現販毒集團利用本地的物流代理，先將貨品運往荃灣的一個工廈暫存，稍後認為安全，才再安排派員接收該批貨物。至昨日（17日），一名男子前往該工廈接收該批貨物，海關人員隨即將他拘捕。被捕男子31歲，報稱是運輸工人。海關指仍在調查案件，但已從源頭堵截該批毒品流入市面，不排除有更多人被捕。