青磚圍奪命工傷│死者為顧家好爸爸 妻昨曾要求不上班提早做節

屯門青磚圍奪命工傷，死者陳章紀（65歲）任職吊機操作員十多年，據了解，昨（17日）天妻子叫他不要開工，在家提早過端午節，但陳做事盡責，指公司有些貨櫃要上，他放心不下而上班，結果不幸遇意外，腹部被夾斗夾傷喪命。

其幼子對《星島頭條》表示，父母育有兩子，長兄在內地生活，他隨父母在港生活，在他眼中，父親是一名好爸爸，顧家又沒有不良嗜好，早年母親患癌，父親一力承擔，默默為頭家付出一切。

死者幼子回憶父親生前點滴。楊偉亨攝

他表示，過去偶爾會與父親頂嘴：「依家想嘈都冇得嘈」，他憶述，昨天驚聞噩耗，趕赴醫院見父親最後一面，抵達時父親已斷氣，得知父親腹部被夾斗試機夾住，內臟破損，肚皮僅小小傷痕，救護車送院途中已不斷搶救。

他悲傷地說，父親本來可以逃過一劫，母親昨打算提早做節，要求父親不要開工，一家三口過節，但父親拒絕，聲稱：「有吊櫃要上，同事處理唔到，我要返工」。他表示，希望警方還原真相，讓他們知道意外細節，而相關公司亦應作出賠償。

死者幼子回憶父親生前點滴。楊偉亨攝

事發於昨午3時許，陳章紀在青磚圍路一回收場工作期間，疑被機器壓到腹部。救援人員接報到場，將他送往屯門醫院搶救，延至傍晚6時30分證實死亡。警方將案件列作工業意外，交由屯門區警區重案組跟進調查。勞工處表示接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

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