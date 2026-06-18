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青沙公路奪命車禍｜兩死者家屬傷心認屍 消防處派員陪同

突發
更新時間：12:04 2026-06-18 HKT
發佈時間：12:04 2026-06-18 HKT

青沙公路本周二晚（16日）發生致命車禍，一輛客貨車與的士相撞，38歲姓張休班消防員與其任職社工的35歲姓黃妻子，懷疑沒扣上安全帶，雙雙被拋出的士外慘死。今日（18日）早上，兩名死者的親屬到殮房認屍，其間消防處派員陪同，警方亦到場。眾人黯然神傷，其後離開。

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今早9時許，死者親屬一行十多人，在消防處派員陪同下到達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，眾人逗留近兩小時後默言離開。現場所見，警方將當日車禍的兩個行李箱，交還給死者的家人。

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事發於周二晚上，據悉人稱「阿芹」的張男當晚與姓黃妻子從泰國返港後，去了元朗派手信，然後搭乘的士由元朗返牛頭角住所。至晚上10時許，44歲姓汪男司機駕駛一輛客貨車，沿青沙公路往九龍方向行駛，當駛至海麗邨對開時懷疑失控撞向的士，繼而翻側；的士其後亦撞向石壆。

阿芹與妻子拋出車外，全身多處重創，當場氣絕身亡。30歲姓吳的士男司機右手受傷，清醒被送往明愛醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。汪男沒有受傷，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

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