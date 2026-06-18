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機場停車場男子遇伏擊捱斬 失6公斤黃金約值700萬元 刀手在逃

突發
更新時間：03:34 2026-06-18 HKT
發佈時間：03:34 2026-06-18 HKT

機場嚴重傷人及行劫案。一名外地返港男子在機場三號停車場遭多名刀手伏擊，被斬傷後再遭搶去約6公斤黃金，涉案金額約700萬元。

事發於今日（16日）凌晨零時31分，警方接獲報案，指一名男子在三號停車場內遭多人持刀襲擊及行劫。救援人員接報趕至，男事主手腳受傷流血，清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理。

據了解，男事主約30餘歲，當晚由亞洲乘飛機返港，事發時攜一個黑色背包，內藏約6公斤黃金。事主於停車場準備離開機場期間，突有多名戴口罩及穿不同衣物男子由一輛七人車下車追截，事主見狀隨即逃跑，在多個車位後被追上並施襲，手腳被斬傷，背包被搶去後，歹徒隨後駕車逃去。

 

警方接報後封鎖停車場一樓調查，並於北大嶼山公路一帶進行捷進行動截查車輛，案件列作「傷人」及「行劫」跟進，暫未有人被捕，正追緝4名涉案刀手下落。

翻查資料，據香港市場及各大銀行金條報價參考，公斤金條或實體金條每克價格約介乎1,080至1,160港元水平。涉案約6公斤黃金計算，總值約介乎648萬至696萬港元之間。

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