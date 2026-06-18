警反黑聯同消防元朗打擊非法油站 檢15萬元私油 拘捕47歲男

元朗警區反三合會行動組人員聯同消防處人員今日（六月十七日）在元朗區內進行代號「逸影」（FLOWINGSHADE ）的聯合行動，突擊搜查非法燃油的供應黑點，以打擊區內非法燃油販賣活動。

行動中，人員共檢獲約四千六百公升懷疑非法燃油，市值共約十五萬元。人員亦拘捕一名四十七歲非華裔男子，涉嫌違反《入境條例》第115章第38AA條「禁止接受僱傭工作及開辦業務等」。被捕人已獲准保釋候查，須於七月中旬向警方報到。

警方指，案件仍在調查中，將會繼續與消防處合作打擊非法燃油活動。

人員共檢獲約四千六百公升懷疑非法燃油，市值共約十五萬元。警方圖片

人員共檢獲約四千六百公升懷疑非法燃油，市值共約十五萬元。警方圖片

警方呼籲市民切勿光顧非法加油站，使用非法燃油屬刑事罪行，涉案車輛亦可能被充公。

根據《消防（消除火警危險）規例》（第95F章），任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》（第295章）亦規定，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、貯存、運送或使用危險品，即屬犯罪。一經定罪，首次定罪最高可被判罰款十萬元及監禁六個月，其後每次定罪，最高可被判罰款二十萬元及監禁一年。