觀塘洗車屋變鬼油站 放風扇空氣清新機辟味 海關聯消防檢3.3萬元私油

油價持續高企，不少車主為慳油錢，鋌而走險到非法油站入「鬼油」。海關聯同消防今日（17日）搗破一個隱藏於觀塘鬧市的非法油站，不法分子以洗車屋作掩飾，並設有多部風扇及空氣清新機，企圖辟除濃烈汽油味。人員到場巡查，檢獲1000公升懷疑未完稅汽油，市值約3.3萬元，應課稅值約6000元。據了解，「鬼油場」內所出售的汽油每公升約13至15元。

近日海關接獲投訴，指九龍東一帶疑有非法燃油活動，經深入調查，海關聯同消防處今日傍晚在觀塘通明街一間商舖內破獲一個非法加油站，檢獲約1000公升懷疑未完稅汽油，市值約3.3萬元，應課稅值約6000元，以及一批入油工具，暫時未有人被捕。海關指該非法加油站以洗車屋作掩飾，並於舖內設有多部風扇及空氣清新機，企圖辟除濃烈汽油味，企圖在鬧市中經營非法加油站。

海關相信該批非法汽油供應九龍東一帶的駕駛人士，估計本港汽油價格持續高企，導致不法分子有更大誘因販賣未完稅汽油圖利，而非法加油站的營運模式亦變得碎片化及更接近市區，誘使到市民鋌而走險去光顧。

海關續指涉案洗車屋的閘門用電力控制，舖內亦備有多部電器，而樓上為住宅，附近亦有其他商戶及安老院，這些非法加油站欠缺合規的防火設備及裝置，如發生事故會對公眾構成危險。海關嚴厲譴責這些危害公眾安全的非法活動，並與消防處保持緊密合作，多管齊下打擊非法燃油活動。

