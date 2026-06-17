Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘洗車屋變鬼油站 放風扇空氣清新機辟味 海關聯消防檢3.3萬元私油

突發
更新時間：22:24 2026-06-17 HKT
發佈時間：22:24 2026-06-17 HKT

油價持續高企，不少車主為慳油錢，鋌而走險到非法油站入「鬼油」。海關聯同消防今日（17日）搗破一個隱藏於觀塘鬧市的非法油站，不法分子以洗車屋作掩飾，並設有多部風扇及空氣清新機，企圖辟除濃烈汽油味。人員到場巡查，檢獲1000公升懷疑未完稅汽油，市值約3.3萬元，應課稅值約6000元。據了解，「鬼油場」內所出售的汽油每公升約13至15元。

近日海關接獲投訴，指九龍東一帶疑有非法燃油活動，經深入調查，海關聯同消防處今日傍晚在觀塘通明街一間商舖內破獲一個非法加油站，檢獲約1000公升懷疑未完稅汽油，市值約3.3萬元，應課稅值約6000元，以及一批入油工具，暫時未有人被捕。海關指該非法加油站以洗車屋作掩飾，並於舖內設有多部風扇及空氣清新機，企圖辟除濃烈汽油味，企圖在鬧市中經營非法加油站。

海關相信該批非法汽油供應九龍東一帶的駕駛人士，估計本港汽油價格持續高企，導致不法分子有更大誘因販賣未完稅汽油圖利，而非法加油站的營運模式亦變得碎片化及更接近市區，誘使到市民鋌而走險去光顧。

海關續指涉案洗車屋的閘門用電力控制，舖內亦備有多部電器，而樓上為住宅，附近亦有其他商戶及安老院，這些非法加油站欠缺合規的防火設備及裝置，如發生事故會對公眾構成危險。海關嚴厲譴責這些危害公眾安全的非法活動，並與消防處保持緊密合作，多管齊下打擊非法燃油活動。
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
8小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
9小時前
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
旅遊
11小時前
星島獨家︱7名常秘「升正」首長級甲一級政務官 蔡傑銘成最年輕D8
星島獨家︱7名常秘「升正」首長級甲一級政務官 蔡傑銘成最年輕D8
政情
5小時前
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
生活百科
7小時前
《美國新聞與世界報道》發表最新一份「全球大學排名」，中文大學與澳洲墨爾本大學並列全球第28位，成為本港上榜院校之首。
大學排名｜美國新聞與世界報道排行榜 港5大學打入環球百強 中大列28最高 8資助大學排名躍升
教育新聞
11小時前
黃百鳴入獄丨黃百鳴曾自爆有外遇 老婆患末期癌才感內疚 停工陪練氣功消滅腫瘤
黃百鳴入獄丨黃百鳴曾自爆有外遇 老婆患末期癌才感內疚 停工陪練氣功消滅腫瘤
影視圈
10小時前
TVB主播賀子欣報新聞驚見臉頰「血痕」 眼紅紅出鏡惹網民揣測背後原因：竟然冇人幫佢處理
TVB主播賀子欣報新聞驚見臉頰「血痕」 眼紅紅出鏡惹網民揣測背後原因：竟然冇人幫佢處理
影視圈
7小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
2026-06-16 19:03 HKT
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
影視圈
11小時前